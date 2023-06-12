Сильвио Берлускони, четыре раза занимавший пост премьер-министра Италии, скончался на 87-м году жизни в миланской больнице Сан-Раффаэло. Он страдал лейкемией. Берлускони был известен в том числе приятельскими отношениями с президентом РФ Владимиром Путиным. Они познакомились в 2001 году на саммите тогда еще «Большой восьмерки» и регулярно встречались вплоть до начала пандемии. Итальянская оппозиция даже называла Берлускони «рупором Путина» и «послом Путина в Европе». Что говорили политики друг о друге — в материале NEWS.ru.
«Политик мирового масштаба»
«Безусловно, это был политик европейского, можно сказать, мирового масштаба. Таких людей сейчас на международной арене не много. Он был большим другом нашего народа и многое сделал для того, чтобы сложились деловые, дружеские отношения между Россией и европейскими странами...
Он был человеком необычным, потому что, будучи искренним и открытым, имел такую привилегию, которой не имеют политики такого масштаба. Привилегия заключалась в том, что он говорил то, что думал.
Берлускони был инициатором развития отношений между Россией и Северо-Атлантическим альянсом. Именно при его участии были созданы соответствующие механизмы взаимодействия и по его инициативе».
Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» 12 июня, в день смерти Берлускони.
«Я был одним из его пяти настоящих друзей»
«На мой день рождения он прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо. Я ответил бутылками ламбруско и столь же милым письмом... Я был одним из его первых пяти настоящих друзей».
Берлускони осенью 2022 года — о поздравлении с днем рождения от Владимира Путина.
Фото: kremlin
Во время осмотра территории национального заповедника «Херсонес Таврический». С экс-председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Президент России Владимир Путин и лидер победившей на досрочных парламентских выборах в Италии коалиции Сильвио Берлускони, 2008 год
Фото: kremlin
Неформальная встреча президента России с председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони, 2002 год
Фото: kremlin
Глава правительства РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во время совместной пресс-конференции в Милане, 2010 год
Фото: Владимир Родионов/РИА Новости
Супруга президента России Людмила Путина, президент России Владимир Путин, супруга премьер-министра Италии Вероника Ларио и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, 2005 год
Фото: Сергей Величкин/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони гуляют в окрестностях виллы Берлускони «Ла Чертоза»
«Очень мягкий, человек с тонкими чувствами»
«Владимир — полная противоположность тому образу, который рисуют о нем в западных СМИ. Он действительно чувствительный человек, человек глубоких чувств, всегда уважительно относящийся к другим. Он очень мягкий, человек с тонкими чувствами. Крымчане говорят по-русски, и они проголосовали на референдуме за воссоединение со своей матушкой-Россией...
Санкции в отношении россиян — неправильная политика. Исключение России из G8 — это не ответ. К сожалению, на мой взгляд, поведение западных лидеров в отношении Украины может вернуть нас к той изоляции России, которая существовала до того, как мы подписали соглашение в Пратика-ди-Маре (на этой итальянской военной базе в мае 2002 года было подписано соглашение о создании Совета Россия — НАТО. — NEWS.ru).
Честно говоря, я вижу полное отсутствие лидерства на Западе в настоящее время».
Берлускони во время выступления в Риме в сентябре 2015 года.
«Путин никогда не просил меня ни об одной услуге, и я никогда не просил его об услуге».
Берлускони — в одном из интервью.
«Из выдающихся лидеров остался только ты»
«Недавно мне позвонил, чтобы поздравить, мой друг Путин. Я ему сказал следующее: „Влади, ты меня знаешь, и я искренен, в мире из выдающихся лидеров остался только ты. Мы посмеялись, но я не шучу, это правда“».
Берлускони в сентябре 2021 года поблагодарил Путина за поздравление с 85-летием.
«Если бы он был гомосексуалистом, никто бы его и пальцем не тронул»
«Это произошло потому, что он (Берлускони. — NEWS.ru) живет с женщинами. Если бы он был гомосексуалистом, никто бы его и пальцем не тронул».
Путин — о связанных с Берлускони сексуальных скандалах, ответ на пресс-конференции в 2013 году.
Фото: Berlusconi Family Album/Keystone Press Agency/Global Look Press
Сильвио Берлускони в детстве, Милан, 1940 год
Фото: Berlusconi Family Album/Keystone Press Agency/Global Look Press
Сильвио Берлускони с отцом (Луиджи Берлускони), матерью (Розелла Босси) и сестрой (Мария Антониетта), 1952 год
Фото: Poggi/Keystone Press Agency/Global Look Press
Певица Мирей Матье и Сильвио Берлускони, 1989 год
Фото: Annibale/Keystone Press Agency/Global Look Pres
Журналист Индро Монтанелли и Сильвио Берлускони, 1979 год
Фото: kremlin
Неформальная встреча президента России с председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони, 2002 год
Фото: Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres
Барак Обама и Сильвио Берлускони во время землетрясения в Л'Акуиле, 2009 год
«Я всегда чувствовал его искренность»
«С Берлускони нас связывает многолетняя дружба. Сильвио — политик мирового уровня, настоящий лидер, который отстаивает интересы своей страны на международной арене. Его искреннее желание и стремление сохранить и преумножить потенциал между нашими странами заслуживает уважения.
Нам не удается часто видеться, но, когда представляется возможность, он никогда не позволяет себе говорить о внутренней политике. И я тоже этого не делаю... Какие бы должности мы ни занимали, где бы мы ни работали, мы люди прежде всего, и доверие между людьми, конечно, очень важный фактор в работе, в строительстве отношений на государственном уровне.
Вот это было самым главным среди того, что лежало в основе наших добрых отношений, — я всегда чувствовал действительно искреннее желание строить межгосударственные отношения, вне зависимости от внутриполитической конъюнктуры».
Выступление Путина на пресс-конференции по случаю запуска работы совместного завода по производству бытовой техники в Липецке в 2004 году.
«У Берлускони свой подход к политике»
«Берлускони — бизнесмен, предприниматель. Он не очень хорош в дипломатическом протоколе, но у него свой подход к международной политике. Сначала он хочет познакомиться с вами и наладить контакт, а затем приступает к делу. Это полностью отличается от американского подхода, где сначала берешься за дело, а потом уже решаешь, нравится тебе человек или нет. В его отношениях с Путиным большое значение имело человеческое измерение».
Воспоминания Валентино Валентини, русскоязычного помощника Берлускони, который сопровождал политика практически на всех встречах с Путиным.
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