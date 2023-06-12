«Я один из пяти его друзей»: что Путин и Берлускони говорили друг о друге Владимир Путин и Сильвио Берлускони познакомились в 2001 году на саммите тогда еще «Большой восьмерки» и регулярно встречались до начала пандемии

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

9 октября 2010 года. Председатель правительства РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони

Сильвио Берлускони, четыре раза занимавший пост премьер-министра Италии, скончался на 87-м году жизни в миланской больнице Сан-Раффаэло. Он страдал лейкемией. Берлускони был известен в том числе приятельскими отношениями с президентом РФ Владимиром Путиным. Они познакомились в 2001 году на саммите тогда еще «Большой восьмерки» и регулярно встречались вплоть до начала пандемии. Итальянская оппозиция даже называла Берлускони «рупором Путина» и «послом Путина в Европе». Что говорили политики друг о друге — в материале NEWS.ru.

«Политик мирового масштаба»

«Безусловно, это был политик европейского, можно сказать, мирового масштаба. Таких людей сейчас на международной арене не много. Он был большим другом нашего народа и многое сделал для того, чтобы сложились деловые, дружеские отношения между Россией и европейскими странами...

Он был человеком необычным, потому что, будучи искренним и открытым, имел такую привилегию, которой не имеют политики такого масштаба. Привилегия заключалась в том, что он говорил то, что думал.

Берлускони был инициатором развития отношений между Россией и Северо-Атлантическим альянсом. Именно при его участии были созданы соответствующие механизмы взаимодействия и по его инициативе».

Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» 12 июня, в день смерти Берлускони.

«Я был одним из его пяти настоящих друзей»

«На мой день рождения он прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо. Я ответил бутылками ламбруско и столь же милым письмом... Я был одним из его первых пяти настоящих друзей».

Берлускони осенью 2022 года — о поздравлении с днем рождения от Владимира Путина.

Фото: kremlin Встреча с Сильвио Берлускони, 2019 год Фото: kremlin Встреча с Сильвио Берлускони, 2019 год Фото: kremlin Во время посещения Свято-Владимирского кафедрального собора в Херсонесе, 2015 год Фото: kremlin Во время посещения Свято-Владимирского кафедрального собора в Херсонесе, 2015 год Фото: kremlin Во время осмотра территории национального заповедника «Херсонес Таврический». С экс-председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони Фото: kremlin Во время осмотра территории национального заповедника «Херсонес Таврический». С экс-председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони Фото: kremlin С Сильвио Берлускони. Во время прогулки по набережной Ялты, 2015 год Фото: kremlin С Сильвио Берлускони. Во время прогулки по набережной Ялты, 2015 год Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Президент России Владимир Путин и лидер победившей на досрочных парламентских выборах в Италии коалиции Сильвио Берлускони, 2008 год Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Президент России Владимир Путин и лидер победившей на досрочных парламентских выборах в Италии коалиции Сильвио Берлускони, 2008 год Фото: kremlin Встреча с Сильвио Берлускони, 2012 год Фото: kremlin Встреча с Сильвио Берлускони, 2012 год Фото: kremlin Неформальная встреча президента России с председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони, 2002 год Фото: kremlin Неформальная встреча президента России с председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони, 2002 год Фото: kremlin Глава правительства РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во время совместной пресс-конференции в Милане, 2010 год Фото: kremlin Глава правительства РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во время совместной пресс-конференции в Милане, 2010 год Фото: Владимир Родионов/РИА Новости Супруга президента России Людмила Путина, президент России Владимир Путин, супруга премьер-министра Италии Вероника Ларио и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, 2005 год Фото: Владимир Родионов/РИА Новости Супруга президента России Людмила Путина, президент России Владимир Путин, супруга премьер-министра Италии Вероника Ларио и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, 2005 год Фото: Сергей Величкин/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони гуляют в окрестностях виллы Берлускони «Ла Чертоза» Фото: Сергей Величкин/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони гуляют в окрестностях виллы Берлускони «Ла Чертоза» Фото: Владимир Родионов/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во время ланча на открытом воздухе в госрезиденции Завидово Фото: Владимир Родионов/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во время ланча на открытом воздухе в госрезиденции Завидово

«Очень мягкий, человек с тонкими чувствами»

«Владимир — полная противоположность тому образу, который рисуют о нем в западных СМИ. Он действительно чувствительный человек, человек глубоких чувств, всегда уважительно относящийся к другим. Он очень мягкий, человек с тонкими чувствами. Крымчане говорят по-русски, и они проголосовали на референдуме за воссоединение со своей матушкой-Россией...

Санкции в отношении россиян — неправильная политика. Исключение России из G8 — это не ответ. К сожалению, на мой взгляд, поведение западных лидеров в отношении Украины может вернуть нас к той изоляции России, которая существовала до того, как мы подписали соглашение в Пратика-ди-Маре (на этой итальянской военной базе в мае 2002 года было подписано соглашение о создании Совета Россия — НАТО. — NEWS.ru).

Честно говоря, я вижу полное отсутствие лидерства на Западе в настоящее время».

Берлускони во время выступления в Риме в сентябре 2015 года.

«Путин никогда не просил меня ни об одной услуге, и я никогда не просил его об услуге».

Берлускони — в одном из интервью.

«Из выдающихся лидеров остался только ты»

«Недавно мне позвонил, чтобы поздравить, мой друг Путин. Я ему сказал следующее: „Влади, ты меня знаешь, и я искренен, в мире из выдающихся лидеров остался только ты. Мы посмеялись, но я не шучу, это правда“».

Берлускони в сентябре 2021 года поблагодарил Путина за поздравление с 85-летием.

«Если бы он был гомосексуалистом, никто бы его и пальцем не тронул»

«Это произошло потому, что он (Берлускони. — NEWS.ru) живет с женщинами. Если бы он был гомосексуалистом, никто бы его и пальцем не тронул».

Путин — о связанных с Берлускони сексуальных скандалах, ответ на пресс-конференции в 2013 году.

Фото: Berlusconi Family Album/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони в детстве, Милан, 1940 год Фото: Berlusconi Family Album/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони в детстве, Милан, 1940 год Фото: Berlusconi Family Album/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони с отцом (Луиджи Берлускони), матерью (Розелла Босси) и сестрой (Мария Антониетта), 1952 год Фото: Berlusconi Family Album/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони с отцом (Луиджи Берлускони), матерью (Розелла Босси) и сестрой (Мария Антониетта), 1952 год Фото: Berlusconi Family Album/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони, 1954 год Фото: Berlusconi Family Album/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони, 1954 год Фото: Berlusconi Family Album/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони, 1956 год Фото: Berlusconi Family Album/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони, 1956 год Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press Беттино Кракси и Сильвио Берлускони, 1988 год Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press Беттино Кракси и Сильвио Берлускони, 1988 год Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press Сильвио Берлускони и ФК «Милан» Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press Сильвио Берлускони и ФК «Милан» Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони с мамой Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони с мамой Фото: giancarlo giuliani/CPP/Global Look Press Сильвио Берлускони Фото: giancarlo giuliani/CPP/Global Look Press Сильвио Берлускони Фото: Poggi/Keystone Press Agency/Global Look Press Певица Мирей Матье и Сильвио Берлускони, 1989 год Фото: Poggi/Keystone Press Agency/Global Look Press Певица Мирей Матье и Сильвио Берлускони, 1989 год Фото: Annibale/Keystone Press Agency/Global Look Pres Журналист Индро Монтанелли и Сильвио Берлускони, 1979 год Фото: Annibale/Keystone Press Agency/Global Look Pres Журналист Индро Монтанелли и Сильвио Берлускони, 1979 год Фото: Vincenzo Landi Arc/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони Фото: Vincenzo Landi Arc/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони Фото: Camilla Morandi/Keystone Press Agency/Global Look Pres Тони Блэр и Сильвио Берлускони Фото: Camilla Morandi/Keystone Press Agency/Global Look Pres Тони Блэр и Сильвио Берлускони Фото: John Stillwell/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres Королева Елизавета II с делегатами саммита G20 Фото: John Stillwell/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres Королева Елизавета II с делегатами саммита G20 Фото: kremlin Неформальная встреча президента России с председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони, 2002 год Фото: kremlin Неформальная встреча президента России с председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони, 2002 год Фото: Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres Барак Обама и Сильвио Берлускони во время землетрясения в Л'Акуиле, 2009 год Фото: Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres Барак Обама и Сильвио Берлускони во время землетрясения в Л'Акуиле, 2009 год Фото: Huang Jingwen/Xinhua/Global Look Press Саммит G8, 2009 год Фото: Huang Jingwen/Xinhua/Global Look Press Саммит G8, 2009 год Фото: Mario Maci/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони и Николя Саркози Фото: Mario Maci/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони и Николя Саркози Фото: DE BELLIS/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони Фото: DE BELLIS/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони Фото: Mauro Consilvio/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони Фото: Mauro Consilvio/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони

«Я всегда чувствовал его искренность»

«С Берлускони нас связывает многолетняя дружба. Сильвио — политик мирового уровня, настоящий лидер, который отстаивает интересы своей страны на международной арене. Его искреннее желание и стремление сохранить и преумножить потенциал между нашими странами заслуживает уважения.

Нам не удается часто видеться, но, когда представляется возможность, он никогда не позволяет себе говорить о внутренней политике. И я тоже этого не делаю... Какие бы должности мы ни занимали, где бы мы ни работали, мы люди прежде всего, и доверие между людьми, конечно, очень важный фактор в работе, в строительстве отношений на государственном уровне.

Вот это было самым главным среди того, что лежало в основе наших добрых отношений, — я всегда чувствовал действительно искреннее желание строить межгосударственные отношения, вне зависимости от внутриполитической конъюнктуры».

Выступление Путина на пресс-конференции по случаю запуска работы совместного завода по производству бытовой техники в Липецке в 2004 году.

«У Берлускони свой подход к политике»

«Берлускони — бизнесмен, предприниматель. Он не очень хорош в дипломатическом протоколе, но у него свой подход к международной политике. Сначала он хочет познакомиться с вами и наладить контакт, а затем приступает к делу. Это полностью отличается от американского подхода, где сначала берешься за дело, а потом уже решаешь, нравится тебе человек или нет. В его отношениях с Путиным большое значение имело человеческое измерение».

Воспоминания Валентино Валентини, русскоязычного помощника Берлускони, который сопровождал политика практически на всех встречах с Путиным.

Фото: Сергей Величкин/РИА Новости 02 сентября 2003 года. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони на вилле «Ла Чертоза»

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