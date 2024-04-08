«Я не танцую»: Шольц зарегистрировался в TikTok и обратился к подписчикам Шольц зарегистрировался в TikTok и обещал не публиковать видео с танцами

Фото: Jonathan Penschek/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц создал аккаунт в молодежной соцсети TikTok. Об этом он написал в Twitter (X), пообещав своим подписчикам, что не будет выкладывать ролики с танцами.

Я не танцую. Обещаю, — написал канцлер.

Как пояснило ведомство по делам печати и информации федерального правительства Германии, таким образом Шольц хочет расширить спектр информирования граждан. Ожидается, что на странице в TikTok будет представлена работа канцлера, что «позволит заглянуть за кулисы повседневной правительственной жизни».

Ранее психиатр Марина Калюжная предупредила, что просмотр коротких роликов в TikTok и на других подобных площадках повышает риски деменции. Специалист уточнила, что отсутствие новых знаний приводит к постепенной деградации лобно-височной доли мозга. Кроме того, ухудшается зрение из-за постоянно меняющихся ярких картинок.

В марте конгрессмены США высказались в поддержку законопроекта о возможном запрете в стране соцсети TikTok. Поддержку проекту выразили 352 члена палаты представителей. При этом 65 конгрессменов выступили против законопроекта.

Отмечается, что инициатива направлена на прекращение связей платформы с любой «контролируемой КНР структурой», в том числе компанией ByteDance, которая владеет TikTok. Законодатели предложили компании в течение шести месяцев продать соцсеть, иначе TikTok запретят в Штатах.