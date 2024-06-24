«Я не слепой»: Макрон ответил, подаст ли он в отставку Макрон не намерен уходить в отставку вне зависимости от итогов выборов

Фото: IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не намерен уходить в отставку вне зависимости от того, как закончатся парламентские выборы в стране, письмо главы государства распространило издание Nouvelle Republique. При этом политик подчеркнул, что он видит кризис демократии и разрыв между властью и народом. Макрон признал, что ему не удалось решить эту проблему.

Я не слепой: я вижу кризис демократии, тот разрыв между людьми и теми, кто управляет страной, который нам не удалось устранить. Да, способ правления должен кардинально измениться, — заявил французский лидер.

Макрон добавил, что народ Франции может доверить ему работу в качестве президента и защитника республики вплоть до мая 2027 года. Он выразил мнение, что только роспуск парламента мог позволить стране «объединиться и прогрессировать».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц признался, что его беспокоит вероятный успех правых партий на парламентских выборах во Франции. Он надеется, что такого сценария удастся избежать, однако все зависит от народа. Вместе с этим Шольц подчеркнул, что он продолжит работать с Макроном в различных международных структурах в любом случае.