«Я не просил»: Пушилин о поставках российских ракет в ДНР Пушилин: ДНР не обращалась к России с просьбой о поставках ракет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Денис Пyшилин

Донецкая народная республика (ДНР) не обращалась к России с просьбой о поставках ракет, в том числе «Искандеров», заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. Ранее представитель ДНР Эдуард Басурин предположил, что «дополнительные союзнические силы», ранее запрошенные у России, предполагают более активное использование ракет наземного и воздушного базирования.

Я не понимаю, почему появились такие интерпретации. Я не обращался с просьбой [о поставках ракет], я не просил, — подчеркнул Пушилин.

При этом он отметил, что «в рамках союзнических усилий» планируется принимать дополнительные меры по нейтрализации противника, который обстреливает жилые кварталы Донецка.

Ранее глава ДНР сообщил, что намерен задействовать все необходимые дополнительные союзнические силы, в первую очередь из России, для противодействия участившимся обстрелам Донецка. По его словам, Киев использует запрещенные методы ведения войны, обстреливая в том числе спальные районы и центр Донецка. В свою очередь, официальный представитель ДНР Эдуард Басурин заявил, что власти запросили у России помощь в виде усиления ракетных атак, что приведет к более быстрому уничтожению вражеской артиллерии и вооружения.