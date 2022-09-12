WSJ: жителей Нидерландов приучают мыться за пять минут WSJ: правительство Нидерландов приучает граждан мыться за пять минут

Правительство Нидерландов развернуло кампанию, призванную ограничить посещение душа пятью минутами. Использовать горячую воду в течение столь короткого времени готовы не все жители страны, сообщает Wall Street Journal.

Издание отмечает, что жительница общины Нордвейк Карла Дженераал прежде проводила в душе около 15 минут. Однако ее молодой человек, который сделал выбор в пользу холодного душа на полторы минуты, не мог принять расточительность девушки. Он подарил ей пятиминутный песочный таймер.

Таймеры жителям раздали и местные власти одной из северо-восточных провинций Нидерландов. Чиновники посчитали, что так они подтолкнут людей к экономии.

Работающий над этой проблемой консультант правительства страны Рейнт Ян Ренес отметил, что нидерландцы любят экономить деньги, однако к просьбам властей обычно относятся скептически, идти на личные жертвы без уважительной причины готовы не все.

Для некоторых душ остается священным местом, — указали в WSJ.

Ранее стало известно, что мэрия Парижа будет сокращать часы подсветки Эйфелевой башни до 23:45 в целях экономии электроэнергии. Сейчас подсветку на башне гасят после 01:00. Глава Общества эксплуатации Эйфелевой башни Жан-Франсуа Мартен назвал данное решение «символическим», поскольку на подсветку башни приходится 4% годового потребления электроэнергии.