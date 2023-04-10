WSJ: Украина останется без ПВО к маю

Фото: Министерства обороны Украины

Украина может лишиться ракет для систем противовоздушной обороны к маю, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на попавшие в доступ секретные документы Пентагона. В США считают, что ВСУ потратят запас ракет «Бук» к 13 апреля, а С-300 — к 3 мая. Американская сторона рекомендует применять средства ПВО только против самолетов и вертолетов, а не по маленьким целям.

Способность Украины обеспечить ПВО средней дальности для защиты (линии фронта. — NEWS.ru) будет окончательно снижена к 23 мая, — пишет издание.

В зимнем отчете американской разведки было указано, что Украина может выдержать еще две-три волны ракетных обстрелов.

Представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат сказал журналистам, что не может комментировать достоверность информации, но подтвердил серьезные трудности. По его словам, Украине срочно нужна помощь.

Ранее сообщалось, что власти Украины пересмотрели планы по ведению боевых действий с Россией после утечки секретных данных Пентагона о ВСУ. Киев уже скорректировал несколько важных решений по военным действиям. О каких конкретно изменениях идет речь, не известно.