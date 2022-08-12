WSJ: у Украины кончаются деньги для выплат военным

Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украинское руководство с трудом изыскивает средства для выплат военным, поскольку денежная помощь от западных стран поступает медленно, сообщает газета The Wall Street Journal. В статье отмечается, что Киев пытается решить проблему на фоне непрекращающихся боевых действий и снижения налоговых поступлений.

Министр финансов Украины борется с зияющим разрывом между расходами на войну и снижением налоговых поступлений в экономике. Западные сторонники Украины, особенно Европейский союз, очень медленно посылают обещанную финансовую помощь, — отметили в газете.

Журналисты отмечают, что для покрытия только лишь невоенных расходов Киеву необходимо около $5 млрд в месяц.

12 августа президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении сроков военного положения и мобилизации. Ожидается, что закон будет принят в ближайший дни. Режим военного положения и мобилизации могут продлить на 90 дней.

Ранее стало известно, что очередной пакет поддержки в области безопасности со стороны США в адрес Украины составит $1 млрд и станет одним из крупнейших к настоящему времени. Так, Киев получит боеприпасы для РСЗО HIMARS, зенитный ракетный комплекс NASAMS и 50 гусеничных бронетранспортеров М113. Пока остается неясным, предназначены ли снаряды для уже направленных Украине РСЗО, или они будут размещены там до поставок новых установок.