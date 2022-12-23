WSJ: НАТО испытывает дефицит мощностей по производству боеприпасов

Фото: Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

Европейские страны НАТО, располагающие одними из крупнейших оружейных заводов, испытывают дефицит мощностей для производства боеприпасов в связи с «невиданными со времен Второй мировой войны» темпами их расходования Украиной, пишет The Wall Street Journal. По мнению экспертов, это ставит под угрозу обороноспособность Альянса.

Владелец чешской компании по производству артиллерийских снарядов Czechoslovak Group AS Михал Стрнад отметил, что ВСУ ежемесячно используют до 40 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров. При этом общий объем их производства в Европе составляет порядка 300 тысяч в год. В связи с этим компания планирует удвоить к 2023 году выпуск таких боеприпасов.

Аналогичные меры собирается принять еще один производитель оружия — Nammo AS. Глава компании Мортен Брандтцег заявил изданию, что отсутствие достаточных запасов вооружений у стран НАТО связано с изменением военных доктрин в последние десятилетия. По его словам, страны Альянса вместо планирования наземных сражений в стиле Второй мировой войны сосредоточились на целенаправленной, асимметричной войне против неискушенных противников.

Конфликт на Украине превращается в гонку за перевооружением между Москвой и европейскими членами НАТО, которые изо всех сил пытаются укрепить свою оборону в свете растущей угрозы со стороны Кремля, — говорится в публикации.

Ранее польский офицер Аркадиуш Купс заявил, что Варшава передала Киеву 40% своего военного потенциала. Он добавил, что нынешние закупки вооружения Варшавой вызывают у него опасения, так как страна, по его мнению, должна развивать оборонно-промышленный комплекс в своих интересах.