WSJ: Путин нанес удар по самому уязвимому месту европейских лидеров

Фото: Гавриил Григоров/фотохост-агентство ТАСС

Президент Российской Федерации Владимир Путин

Российский лидер Владимир Путин сумел нанести удар по самому уязвимому месту лидеров стран ЕС — их электоральному рейтингу, пишет The Wall Street Journal. По словам издания, к следующей зиме во многих европейских стран пройдут выборы на фоне отсутствия российского газа в домах и на заводах. Это вызовет широкие протесты у населения, отмечает WSJ.

В крупных экономиках Европы выборы пройдут ближе к следующей зиме, когда отсутствие российского газа в домах и на предприятиях Европы будет наиболее остро ощущаться, — говорится в статье.

Ранее стало известно, что глава ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци заявил: Италия может пережить без газа из России грядущую зиму. При этом отказаться от него немедленно страна не готова. Он уточнил, что сейчас хранилища газа в Италии заполнены на 54%, к октябрю ожидается подъём на уровень 70–80%.

Отраслевой директор Конфедерации датской промышленности Троэльс Ранис заявил, что Дании грозит «настоящий кризис газоснабжения». Нынешнюю ситуацию в стране он назвал «очень серьёзной» и призвал не заблуждаться на данный счёт.