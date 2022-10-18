WSJ озвучила выводы следователей ФРГ об авариях на «Северных потоках» WSJ: следователи ФРГ исходят из того, что аварии на «Северных потоках» устроила Россия

Фото: nord-stream2.com

Немецкие следователи установили, что взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2», вероятно, являются саботажем, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц, знакомых с результатами расследования. Немецкие следователи изучили фотографии с места утечек и указали, что повреждения могли возникнуть только из-за применения взрывчатки.

Следователи не смогли установить причастных к аварии на газопроводах, но, по данным германских официальных лиц, исходят из того, что за взрывами стоит Россия, — сказано в материале.

Ранее экс-помощник бывшего президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу предположил, что США являются наиболее вероятными организаторами диверсии на «Северных потоках», хотя представители Белого дома отвергают любые предположения о своей причастности к диверсиям. По его словам, Германия была самым слабым звеном в антироссийском лагере из-за зависимости от России в области энергоресурсов, а подрыв «Северных потоков» помог бы США удержать Берлин «в узде».

Он также уточнил, что обвинения в адрес России звучат странно, так как с ее стороны было бы контрпродуктивно проводить диверсии на трубопроводах, которые дают ей возможность поставлять газ в Европу и зарабатывать на этом. По его мнению, главными бенефициарами диверсии являются правительства США и некоторых европейских стран, таких, как Украина и Великобритания.