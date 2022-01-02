WSJ оценила шансы Берлускони победить на президентских выборах в Италии

Если бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони решит баллотироваться в президенты страны, то его шансы на победу крайне малы. В первых трёх турах он вряд ли сможет обойти действующего главу правительства Марио Драги. Возможности политика занять пост главы государства оценила газета The Wall Street Journal.

Для победы на президентских выборах в Италии кандидату необходимо набрать в первых трёх турах две трети голосов тайной коллегии выборщиков, состоящей из депутатов парламента и представителей регионов. Аналитики считают, что заручиться такой поддержкой в настоящее время может только Драги.

В четвёртом и последующем турах нужно получить 50% плюс один голос. Здесь у Берлускони есть шансы, но и у Драги они довольно высоки, отмечает издание. По сведениям авторов статьи, экс-премьер может получить поддержку таких партий, как «Братья Италии» и «Лига Севера».

Президент Италии избирается на семь лет тайным голосованием коллегии выборщиков. Срок полномочий действующего главы государства Серджо Маттареллы заканчивается в феврале.

Берлускони официально пока не заявлял о намерении участвовать в президентских выборах. По словам его советника, окончательное решение по этому вопросу будет принято в середине января, незадолго до начала первого тура голосования.

В сентябре 2021 года Берлускони исполнилось 85 лет. Российский лидер Владимир Путин поздравил итальянского политика с юбилеем, пожелал ему крепкого здоровья и благополучия, а также отметил его вклад в развитие отношений между двумя странами.