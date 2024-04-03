WSJ: Макрон обещал не обращаться к США при ударе по ВС Франции на Украине

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Президент Франции Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон обещал союзникам, что в случае отправки французских войск на Украину и удара по ним со стороны России вмешательства сил США или НАТО не потребуется, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников. Вашингтон был взволнован тем, что Россия может атаковать отправленные на Украину французские войска.

По данным издания, перспектива присутствия на Украине гражданского или военного персонала из западных стран подняла острый вопрос о реакции союзников в случае их гибели в результате российского удара. Но Макрон заверил США, что их вмешательства при таком развитии событий не потребуется.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил NEWS.ru, что французские войска, которые могут быть переброшены на Украину, будут выполнять задачи по логистике для ВСУ и выступать в качестве заградительных отрядов. Он отметил, что, по некоторым данным, пехотные подразделения французского Иностранного легиона уже отправлены в Румынию и Молдавию. В то же время военный эксперт не исключил, что информация о переброске войск на Украину является пиаром президента Франции Эммануэля Макрона.