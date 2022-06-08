WSJ: курды против вступления Швеции в НАТО WSJ: курдская община Швеции выступила против ее вступления в НАТО, чтобы сохранить убежище

Планы по вступлению Швеции в НАТО вызывают недовольство со стороны представителей курдской общины в правительстве страны, пишет газета The Wall Street Journal. В частности они не хотят лишиться одного из основных убежищ. По данным издания на территории Швеции проживают порядка 100 тысяч граждан Курдистана. Кроме того курдское происхождение имеют шесть членов парламента в Стокгольме.

Журналисты также приводят слова одного из представителей курдской автономии на северо-востоке Сирии Шияра Али, который заявил, что возражение в первую очередь связано с тем, что вступление Стокгольма в альянс и укрепление отношений с Турцией произойдет «за счет» курдов.

Известно, что Турция поставила десять условий Швеции и Финляндии в ответ на снятие вето на членство в НАТО. В числе главных требований — поддержка Анкары в борьбе с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), а также замораживание активов и закрытие ассоциаций, связанных с терроризмом.