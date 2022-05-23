WSJ: Франция и Германия увидели угрозу в принятии Украины в ЕС WSJ: Францию и Германию тревожат возможности потери влияния при вступлении Украины в ЕС

Фото european-union.europa.eu

Францию и Германию тревожат возможности потери своего влияния при вступлении Украины в Евросоюз, написал в статье для газеты The Wall Street Journal доцент кафедры политологии и экономики Венского частного университета Вебстера Ральф Герт Шолльхаммер. Он также отметил, что дисбаланс между Западной и Восточной Европой уже существует.

ЕС построен вокруг Германии и Франции, и оба государства ревностно оберегают свое положение лиц, принимающих окончательные решения в Европе. Политики обеих стран осознают, что ЕС с Украиной может привести к созданию конкурирующей оси Варшава — Киев, чего не хотят ни Франция, ни Германия, — заявил автор статьи.

Он отметил, что культурно и политически Киев тяготеет ближе к Варшаве, чем к Берлину. Политолог считает, что влияние Германии в Евросоюзе в такой ситуации может сократиться на фоне возрастания влияния Восточной Европы.

Шолльхаммер подчеркнул, что наиболее значимые посты в ЕС традиционно занимают западноевропейские политики, что указывает на существующий дисбаланс сил между Восточной и Западной Европой. Так, пост председателя Еврокомиссии занимает немка Урсула фон дер Ляйен, а должность президента Европейского центрального банка — француженка Кристин Лагард, главой дипломатии Евросоюза является испанец Жозеп Боррель, а президентом Европейского Совета стал бельгиец Шарль Мишель.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что сроки вступления Украины в Евросоюз будут зависеть от того, как страна сможет восстановиться после конфликта и провести необходимые реформы. Вступление в ЕС занимает несколько лет с момента подачи заявки, сказала глава ЕК.