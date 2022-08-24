WP: Зеленский был готов уйти в отставку ради прекращения конфликта

Фото: president_of_ukraine/flickr.com

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в самом начале российской спецоперации был готов подать в отставку или покинуть Киев, если бы это помогло прекратить боевые действия, сообщает The Washington Post. Он также отмечал, что западные политики не верили в то, что Украина продержится.

Я не пытаюсь держаться за власть. Если вопрос только в том, чтобы мне уйти и это остановит кровопролитие, то я только за. Я уйду прямо сейчас. Я стал заниматься политикой не для этого, и я уйду, когда вы скажете, если это остановит войну, — цитирует издание слова Зеленского.

Официальные лица США и Европы указывали Зеленскому на необходимость обеспечить преемственность власти, отмечает WP. Некоторые убеждали его покинуть Киев, чтобы обеспечить собственную безопасность и избежать вакуума власти. По словам украинского лидера, некоторые западные политики хотели как можно скорее завершить конфликт.

Из всех, кто мне звонил, не было никого, кто бы верил, что мы продержимся, — цитирует Зеленского WP.

Ранее сообщалось, что президент Украины, поздравляя граждан страны с Днем независимости, заявил, что Киев не рассчитывает на мир, а намерен добиваться победы. В интервью французскому изданию L’Express он сказал, что больше не допустит «повторения Минских соглашений», поскольку «обещаниям России нельзя верить».