WP: Запад готовится к худшим сценариям развития конфликта на Украине

Фото: МО Украины

На фоне повреждения украинской энергетической инфраструктуры Запад рассматривает худшие сценарии развития конфликта, пишет The Washington Post. Речь идет о дальнейшем падении экономики Украины, неспособности властей погасить внешний долг и угрозе обвала национальной валюты.

Украинское правительство может остаться без международных резервов для оплаты критического импорта и оказаться не в состоянии выполнить обязательства по внешнему долгу — сценарий Судного дня, известный как кризис платежного баланса, — говорится в статье.

Авторы публикации отметили, что продолжающийся массовый отток украинцев из страны может привести к вывозу значительного объема денежных средств, а это грозит обвалом национальной валюты. Кроме того, экономика страны продолжит свое падение. К настоящему времени она сократилась на 33%, а в 2023 году ожидается сокращение еще на 5%.

Украине может понадобиться еще два миллиарда долларов в месяц, и политические лидеры на Западе начали пытаться подготовить граждан к наихудшим сценариям, — заключили авторы.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому бежать в Польшу. По его словам, украинские войска несут колоссальные потери, их численность стремительно падает, в скором времени может сложится ситуация, при которой воевать будет некому.