WP: взрывы в Польше произошли из-за украинских ракет С-300

Взрывы в Польше 15 ноября произошли в результате падения одной или двух украинских ракет С-300, сообщает The Washington Post со ссылкой на разведданные США. По данным издания, инцидент произошел из-за того, что одна или, возможно, две украинские ракеты отклонились от курса.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны, но в заявлениях местных властей речь шла об одном снаряде. В польском МИД сначала подчеркнули, что ракета произведена в России, однако следом президент Анджей Дуда отметил, что Варшава не имеет точной информации о ее принадлежности. В Минобороны России заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что не сомневается в том, что упавшие в Польше ракеты не были украинскими. Он настаивает на том, что Украина должна быть допущена к месту трагедии.

Позднее представитель Совбеза США Эйдриенн Уотсон сообщила, что вне зависимости от итогов расследования ответственность за падение ракеты в Польше несет Россия. При этом она отметила, что Вашингтон не получил информацию, которая бы противоречила предварительным выводам о том, что на территорию Польши упала украинская ракета.