WP: ВСУ создают ложные деревянные цели в виде РСЗО HIMARS

Фото: vk.com/usa.armed.forces

Система залпового огня (РСЗО) HIMARS

Украинские войска создают деревянные макеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS для того, чтобы ВС РФ тратили на них дорогостоящие крылатые ракеты, сообщает the Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники среди американских и украинских политиков. Таким образом российские силы потратили более 10 крылатых ракет «Калибр», передает издание.

Через несколько недель в полевых условиях ложные цели вытащили не менее 10 крылатых ракет «Калибр», первоначальный успех заставил Украину расширить производство реплик для более широкого использования, — отмечается изданием.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявил, что HIMARS пока не представляют существенной угрозы для России. Политик заметил, что война — это еще и способ заработка американских корпораций. Значительная часть выделенных на военную помощь Украине миллиардов осядет в карманах североамериканских компаний, уверен Медведев. И впоследствии будет преступным путем передана в другие страны, превратившись в конечном итоге «в поток контрабанды».

Зампред СБ РФ заявил, что США, НАТО и Запад всячески разжигают конфликт на Украине и ведут против России прокси-войну.