WP: ВСУ допускают возможность отступления из Артемовска

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

В украинской армии допускают возможность отступления из Артемовска на фоне подготовки к контрнаступлению на другом участке фронта, пишет The Washington Post. По информации издания, командованию ВСУ предстоит решить, сколько еще потратить сил и боеприпасов на оборону города, который имеет не столько стратегическое, сколько политическое значение.

Мы потеряли много друзей, обороняя город, поэтому мы не хотим его сейчас сдавать. Но, возможно, временный вывод войск спасет некоторых наших людей, — цитирует издание командира одного из подразделений ВСУ.

Командир разведбатальона Юрий Скала, в свою очередь, заявил, что отступление из Артемовска и создание новой линии обороны может стать тактическим маневром. Он добавил, что поддержит решение командования о таком маневре, если станет ясно, что потери слишком велики.

Несколько дней назад советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что российские военные взяли Артемовск в оперативное окружение. Позднее он опроверг собственные слова, но добавил, что ЧВК «Вагнер» «двигается на этом направлении к победе».

Ранее предприниматель Евгений Пригожин заявил об освобождении и зачистке Соледара от подразделений украинской армии. В Минобороны сообщили, что российские войска установили полный контроль над населенным пунктом, что позволяет отрезать снабжение ВСУ в Артемовске.