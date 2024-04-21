WP: в Европе боятся конфисковывать замороженные активы России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Власти европейских стран отказываются конфисковывать замороженные российские активы, пишет The Washington Post. По данным источников издания, европейские чиновники опасаются, что нарушат международное право и отпугнут инвесторов.

Как пишет газета, также там не хотят нарваться на ответные действия Москвы, поскольку они будут направлены именно на Европу, а не США. Отмечается, что американский министр финансов Джанет Йеллен встретилась с коллегами из ЕС на полях весенней сессии руководства МВФ и Всемирного банка в надежде найти компромисс по данному вопросу. Союзники и партнеры США согласились с необходимостью помогать Киеву, но консенсуса по конфискации российских активов нет, подчеркнули источники издания.

По данным целевой группы G7, контролирующей замороженные средства РФ, по состоянию на сентябрь 2023 года их сумма составляла $280 млрд. Большая часть средств находится в Европейском союзе, пояснила газета.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в случае конфискации замороженных российских активов США придется за это ответить. Он добавил, что эта мера еще больше разорит Киев и обогатит Вашингтон. Песков отметил, что в любом случае такой шаг непоправимо отразится на имидже Соединенных Штатов. Многие инвесторы, вложившие в них деньги, начнут спасать свои средства, ведь непоколебимость частной собственности будет нарушена.