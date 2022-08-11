WP: Украина может потерять большую часть месторождений полезных ископаемых

Фото: Стрингер/РИА Новости

Табличка на ограждении Быстрицкого газового месторождения в Дрогобычском районе Львовской области

Украина может потерять большую часть месторождений полезных ископаемых, если они окажутся под контролем России, пишет The Washington Post. На территории страны находятся залежи 117 металлов и минералов, которые необходимы для производства самолетов, смартфонов и многого другого. Примерная общая стоимость всех полезных ископаемых Украины составляет $12,4 трлн.

Худший сценарий заключается в том, что Украина может потеряет территорию, перестанет иметь сильную сырьевую экономику и станет больше похожа на одну из стран Балтии, нацию, неспособную поддерживать свою индустриальную экономику, — отмечается в статье.

На Украине ранее также сообщили о резком росте цен на газ для промышленных производств. Отмечается, что июле стоимость кубометра газа составляла около 30 гривен ($0,82 по курсу Нацбанка Украины), а в настоящий момент стоимость уже достигла отметки в 45 гривен ($1,23). В совокупности закупочные цены на газ для предприятий выросли на 50%.

Аналитики отмечают, что ближе к сентябрю цены на газ для украинской промышленности вырастут значительно относительно июля, так как топливо летом, как правило, закупается заранее.