WP: раненые бойцы ВСУ жалуются на значительные потери

Фото: Министерства обороны Украины

Украинские военнослужащие, получившие ранения в ходе контрнаступления на Херсонскую область, рассказали о значительных потерях, нехватке снарядов, а также об отставании от ВС России в технологическом плане, пишет The Washington Post. Журналисты издания узнали подробности потенциала украинских войск, пообщавшись с их бойцами в госпитале.

Раненые украинские военные сообщили, что контрнаступление ВСУ в херсонском направлении приведет к множеству новых жертв среди украинских военных.

По словам одного из военнослужащих, ему и его товарищам было необходимо экономить патроны, а когда все же приходилось открывать огонь, то они испытывали сложности, поскольку были проблемы с системами наведения у старого оружия.

Боец ВСУ по прозвищу «Пиночет» рассказал, что получил ранения в ходе контрнаступления, а потери среди солдат Украины он охарактеризовал как «значительные». Другой солдат рассказал, что все его сослуживцы из подразделения в 120 человек были ранены.

WP подчеркивает, что украинские военные сомневаются в успехе контрнаступательной операции.

Ранее журналист Евгений Поддубный заявил, что ВСУ на фоне атак на юге смогли сконцентрировать дополнительные силы и средства на харьковском направлении, но им не удастся закрепить успех. По его словам, еcли противник выходит к линии обороны, чтобы завязать стрелковый бой, то обороняющиеcя подразделения либо отвечают, либо отходят, чтобы артиллерия добила прoтивника.