WP: представители минобороны стран НАТО соберутся на срочную встречу WP: представители министерств обороны стран НАТО соберут срочную встречу после ударов по Украине

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global look Press

Представители министерств обороны со всего мира соберутся на срочную встречу в Брюсселе на фоне ракетных ударов по Украине, передает Lenta.ru со ссылкой на The Washington Post. Также стало известно о предстоящей встрече министров обороны стран НАТО. Точные даты собраний не сообщаются.

Представители министерств обороны со всего мира соберутся в Брюсселе на срочную встречу в рамках формата «Рамштайн» на фоне череды ракетных ударов по Украине. <...> Помимо этого, WP сообщает о предстоящей встрече министров обороны стран НАТО, — сказано в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский договорился с канцлером Германии и главой Франции Эммануэлем Макроном о проведении срочной встречи «Большой семерки». Как сообщил глава офиса президента Андрей Ермак, на встрече, назначенной на 11 октября, речь пойдет о новых мерах, направленных на поддержку Украины. Сам Зеленский сообщил в Twitter, что попросил французского лидера Эммануэля Макрона усилить украинскую систему противовоздушной обороны. В ходе телефонного разговора он также призвал усилить давление на Россию и обсудил необходимость жестко отреагировать на ее действия.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг выступил с заявлением, в котором указывалось, что НАТО считает непозволительными обстрелы гражданской инфраструктуры на территории Украины. По его словам, члены Блока будут продолжать поддерживать Киев с целью отразить атаки.