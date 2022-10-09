WP: одна из стран Европы «неприлично наживается» на кризисе в Украине The Washington Post: Норвегию обвинили в неприличной наживе на украинском конфликте

Фото: Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

Осло, Норвегия

Западные эксперты пристыдили Норвегию за «агрессивное» обогащение на украинском конфликте, заявил обозреватель Эмили Раухала. В статье, опубликованной The Washington Post, он отметил, что скандинавская страна вышла на одну из ведущих ролей в топливной безопасности континента.

Издание указало на то, что по мнению критиков Осло, в Норвегии получат $109 млрд от нефтяного сектора. Это на $82 млрд больше, чем в прошлом году. Большая часть денег пойдет в суверенный фонд национального благосостояния Норвегии. Его активы уже превысили отметку в $1 трлн.

При этом в Осло отвергают обвинения в спекуляциях. Норвежские власти говорят, что цена на нефть оказалась неизбежно высокой из-за дефицита на рынке.