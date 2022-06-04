WP: артиллерийские обстрелы ВС РФ деморализуют украинских военнослужащих

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Артиллерийские обстрелы, которые проводят российские Вооруженные силы, имеют еще один эффект помимо уничтожения противника. Они в значительной мере деморализуют украинских военнослужащих и не дают им отстаивать свои позиции. Бойцы ВСУ потеряны и опустошены, у них недостаточно сил и боеприпасов. Такое мнение выражено в статье, которая в субботу, 4 июня, появилась на первой полосе газеты The Washington Post.

В статье отмечается, что российская спецоперация находится на деморализующей стадии для многих бойцов ВСУ. Авторы материала связали это с тем, что Россия применяет артиллерию.

Российская артиллерия ведет огонь с утра до вечера. Если наша сторона выстрелит в них один раз, то мы получаем 10 или 15 [выстрелов] в ответ, — приводит издание слова одного из командиров нацбатальона «Днепр-1» Владимира Погорелого.

Командир нацбатальона отметил, что сейчас украинские военные сильно ощущают: им нужна помощь. Издание называет ту ситуацию, которая складывается для бойцов ВСУ, сложной для их морального духа.

Американские эксперты добавили, что сила атак со стороны российских ВС, а также их продолжительность сильно деморализуют украинских военных и могут приводить их к нервному истощению, наводят на них ужас и опустошение. Военные переживают по поводу того, что у них недостаточно боеприпасов и сил, понимают, что без существенной помощи их миссия просто обречена.

Ранее российский полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что ВСУ практически не могут обороняться перед натиском российской армии, украинские силовики обращаются в бегство при виде отечественной авиации. Он также предположил, что украинская армия в скором времени перестанет существовать как организованная боевая единица.