Wood Mackenzie: запасы газа в Европе могут закончиться через шесть недель

Британская консалтинговая компания Wood Mackenzie подготовила отчёт, согласно которому запасы газа в подземных хранилищах Европы могут закончиться уже через 6 недель. Как отмечается, это произойдёт в том случае, если европейские страны решат заблокировать поставки топлива из России.

Если бы все потоки газа из России прекратились сегодня, существующие запасы газа закончились бы через шесть недель. Разрушение спроса будет массовым, и, если перебои затянутся, запасы газа не смогут быть восстановлены в течение нескольких лет, — отмечается в документе.

Ранее стало известно, что компания «Газпром» не стала бронировать на февраль мощности по прокачке газа по трубопроводу Ямал — Европа через Польшу. Это один из главных маршрутов поставок энергоресурса в Европу для компании. Также российский поставщик газа не забронировал дополнительные мощности по транзиту через Украину в феврале.

Между тем в НАТО изучают возможность строительства газопровода, который бы соединил испанскую Каталонию с Францией. Предполагается, что этот проект снизит зависимость Центральной Европы от российского газа.

Речь идёт о газопроводе Midcat, инициативу по созданию которого ранее заблокировали испанские и французские регулирующие органы.