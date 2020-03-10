https://static.news.ru/photo/64736744-62b5-11ea-8981-fa163e074e61_660.jpg Фото: christophe vandercam/imageBROKER.com/Global Look Press

Венгерский лоукостер Wizz Air приостанавливает выполнение рейсов в Израиль и Италию. Причиной стали принятые властями двух стран ограничения, принятые в рамках борьбы с распространением нового типа коронавируса.

Рейсы в итальянские аэропорты и обратно не будут выполняться в период с 10 марта по 3 апреля. С 12 по 23 марта самолёты авиакомпании не будут летать в Тель-Авив и Эйлат, уточняет Reuters.

Как писал NEWS.ru, власти Израиля потребовали от всех прибывающих в страну людей самоизолироваться от общества на 14 дней. По всей территории Италии с 10 марта введены ограничения на передвижение граждан и иностранцев.