Польская молодежь устроила протесты из-за флагов Украины Wirtualna Polska: молодые поляки устроили протесты из-за флагов Украины на общественном транспорте Вроцлава

Фото: Alex Bona/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представители польской молодежи провели акцию протеста после того, как на общественном транспорте в городе Вроцлав развесили украинские флаги, пишет издание Wirtualna Polska. Участники партии «Конфедерация польской короны» пришли к зданию транспортного предприятия и выступили против такого поступка местных властей.

Мы не хотим сделать из Польши Укрополию и не позволим этого нашему правительству, — заявили они.

Участники акции выступили с предложением подписать новую петицию, в которой будет указано, что на транспорте во Вроцлаве нужно развесить польские флаги. По их словам, они бы не хотели, чтобы их страна действовала только по указке Брюсселя или внезапно становилась «радужной».

Через некоторое время к активистам вышел начальник предприятия, который заявил, что именно на его плечи легло решение о вывешивании украинских флагов. Он заверил, что сейчас может быть только две позиции — поддерживать Россию или Украину. По его словам, флаг Украины он также вывесил в собственном кабинете.

Ранее футбольные фанаты клуба «Погонь» из Щецина устроили антиукраинскую акцию во время матча Лиги конференций УЕФА против «Рейкьявика» из Исландии. Болельщики вывесили баннер с надписью «Волынь 1943. Помним!».

1 июля стало известно, что Польша свернула социальную программу, в рамках которой выплачивалось пособие гражданам страны, приютившим беженцев с Украины. Прекращение выплат по 40 злотых (около $9) в сутки на человека власти объяснили тем, что украинцы уже могут начать работать и сами себя содержать.