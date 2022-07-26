Wintershall: «Газпром» разрушил имидж надежного поставщика газа

Фото: Patrick Seeger/dpa/Global Look Press

Российская транснациональная энергетическая компания «Газпром»

За последние недели «Газпром» разрушил имидж надежного поставщика газа в Европу, заявил РБК глава Wintershall Dea Марио Мерен. По его словам, нефтегазовая компания не знает реальных причин снижения прокачки по «Северному потоку — 1», а сам он не хочет гадать, что побудило «Газпром» сократить поставки.

Наблюдавшиеся последние пару недель сокращения и перебои в поставках «Газпрома» подорвали доверие к России как к надежному поставщику энергоносителей в Европу, — заявил он.

26 июля стоимость газа в Европе превысила $2000 впервые с начала марта. Рост цен происходит на фоне новости об остановке еще одной турбины «Северного потока», по которому российский газ доставлялся в Европу.

После сообщения «Газпрома» о сокращении транзита по «Северному потоку» до 33 млн кубометров в сутки в Европе началась паника, заявил британский обозреватель Джейкоб Пол. Министры энергетики ЕС решили экстренно собраться 26 июля, чтобы обсудить чрезвычайный план Евросоюза по экономии газа.