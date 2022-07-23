Welt упрекнула Шольца в задержке поставок систем ПВО Киеву Welt: Шольц проигнорировал заявку украинских властей на поставку ПВО IRIS-T SLM

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Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц задерживает поставку на Украину 11 систем ПВО IRIS-T SLM, сообщает немецкое издание Welt am Sonntag. Отмечается, что Киев отправил в Берлин заявку на закупку вооружения в начале июля, на что Министерство экономики ФРГ дало положительное заключение. Экспортное разрешение должны выдавать в ведомстве федерального канцлера, однако за три недели никакого решения там не было принято.

Шольц, по-видимому, задерживает многомиллиардную поставку Украине оборонительного оружия. <...> Киев хочет закупить в общей сложности одиннадцать зенитно-ракетных комплексов Iris-T SLM, — сказано в сообщении.

Ранее Минобороны Германии опубликовало список оружия, которое собирается передать Украине. В нем указано, что Берлин передаст Киеву 30 самоходных зенитных установок Gepard, систему ПВО IRIS-T SLM, три реактивные системы залпового огня MARS с боезапасом, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы COBRA, 43 разведывательных дрона и так далее. Сроки поставок в ведомстве не раскрыли.

До этого стало известно, что НАТО и ЕС хотят ужесточить контроль за поступающим на Украину вооружением из-за того, что впоследствии оно может попасть на черный рынок.