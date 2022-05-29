Welt: три решения Турции разрушают единство НАТО

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Три решения Турции, принятые недавно властями этой страны, противоречат интересам НАТО, об этом заявила обозреватель газеты Die Welt Каролина Друтен. По ее словам, Турция заблокировала вступление в НАТО Финляндии и Швеции, изначально выдвинув для них неприемлемые условия.

В своем материале обозреватель напомнила, что в Североатлантическом альянсе недовольны решением Анкары о проведении военной операции на севере Сирии против курдов. Кроме того, недавно Эрдоган заявил, что разрывает отношения с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.

По мнению Друтен, все три ситуации способствуют разрушению единства НАТО и создают спорные точки внутри Альянса. При этом Соединенные Штаты по ряду причин не готовы пойти на конфронтацию внутри блока.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее остался недоволен результатом переговоров со шведской и финской делегациями по вопросу присоединения стран в НАТО. Он назвал позицию скандинавских государств «нечестной и неискренней», потому что потому что они «поддерживают террористов».