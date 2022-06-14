Welt рассказала о полетах бизнесменов из РФ над Европой в обход санкций

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Российские частные самолеты и вертолеты около 30 раз пролетели через воздушное пространство ЕС после введения санкций против РФ, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные ресурсов по отслеживанию полетов. Издание отметило, что рестрикции должны были затронуть российских бизнесменов, приближенных к президенту Владимиру Путину, однако санкции выполняются «лишь условно».

В середине марта Великобритания арестовала самолёт Cessna, который якобы принадлежит российскому бизнесмену Евгению Швиндлеру. До ареста самолет восемь раз беспрепятственно летал через воздушное пространство ЕС, в том числе несколько раз над Германией. Последний полет 18 марта прошел по маршруту Гамбург — Лондон, однако в аэропорту вылета самолет никто не задержал. 28 февраля из аэропорта Мюнхена вылетел самолет, предположительно, принадлежащий олигарху Алишеру Усманову, а второй его самолет совершил рейс Флоренция — Ташкент.

Представитель ЕС заявил, что введение санкций в отношении частных самолетов и вертолетов, зарегистрированных за пределами России и принадлежащих иностранным компаниям, оказывается довольно сложным из-за непрозрачных отношений собственности. Однако, по его словам, эти самолеты будут арестованы при наличии доказательств их принадлежности российским бизнесменам.

Вечером 8 июня двухмоторный самолет производства компании Beechcraft, на борту которого находились два человека, пересек воздушное пространство Венгрии, Румынии, Сербии и Болгарии. Во время полета пилот не реагировал на радиозапросы и визуальные сигналы сопровождения и не демонстрировал агрессивного поведения. Болгарские власти исследуют зону последней известной позиции самолета для его идентификации и выяснения деталей произошедшего.