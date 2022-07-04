Welt рассказала о неожиданном и тяжёлом ударе Евросоюза по Польше Welt: отказ ЕС направить Польше деньги из «ковидного» фонда стал для нее «тяжёлым ударом»

Фото: XinHua/Global Look Press

Варшава, Польша

Варшава получила от Евросоюза неожиданный и тяжёлый удар. Так немецкая газета Die Welt охарактеризовала отказ ЕС принять изменения в польском законодательстве, призванные снять противоречия по вопросу судебной системы.

Президент Польши подписал закон, ликвидировавший Дисциплинарную палату Верховного суда, из-за которой Еврокомиссия оштрафовала республику. Однако такой шаг Варшавы в ЕК назвали «несоответствующим» позиции ЕС. В закон придётся вносить правки, иначе Варшава так и не получит €35 млрд из «ковидного» фонда ЕС, в которых сильно нуждается, заявила вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова.

Это тяжёлый удар для национал-консерваторов в Варшаве, которого ещё в июне никто не ожидал, — отмечается в публикации.

Изменения в новом законе, как считают эксперты ЕК, носят лишь косметический характер. Фактически они обходят спорные моменты. При этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считала, что больше не следует удерживать средства для Варшавы, но перевесило мнение некоторых других влиятельных членов ЕК, подчеркнуло издание.

Ранее стало известно, что власти Польши не будут отказываться от своих требований репараций за преступления, совершенные нацистской Германией в период Второй мировой войны, заявил лидер правящей партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский. По его словам, Варшава не будет отступать в этом вопросе и не может быть мягкой, поскольку это всегда плохо заканчивается.