Welt опубликовал данные о количестве танков Leopard в разных странах Европы

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Газета Welt опубликовала инфографику о числе находящихся на вооружении стран Европы танков Leopard. По данным издания, наибольшее число танков самой старой, первой версии оказалось у Греции (500 ед.). Также в распоряжении Афин имеются «Леопарды» более современной модели 2A4 (183 ед.) и 2A6 (170 ед.).

Самые современные «Леопарды» версии 2A7 стоят на вооружении Германии (98 ед.), Дании (44 ед.) и Венгрии (44 ед.). В статье указано, что танки Leopard 2A5 есть у Польши (150 ед.) и у Швеции (120 ед.).

По мнению военных экспертов, ВСУ должны получить самые распространенные модели Leopard. Специалисты считают, что это сократит время обучения солдат украинской армии, а также уменьшит трудности в техобслуживании, логистике поставок бронетехники и боеприпасов к ней.

Эксперты предполагают, что Leopard 2A6 и 2A7 составляют основу действующих армий европейских стран, в связи с чем местные власти не захотят передавать Украине большое число танков указанных моделей.

Leopard 2A4 — самая старая версия основного боевого танка, все еще находящаяся на вооружении. Но эти танки по-прежнему имеют преимущества перед теми танками, которые стоят на вооружении Украины еще с советских времен, — заявили эксперты Бастиан Гигерих, Йоханн Мишель и Майкл Тонг.

В статье также указано, что многие танки Leopard находятся в «плохом состоянии».

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия «не будет стоять на пути», если Польша решит поставить Украине танки Leopard 2. Глава немецкого внешнеполитического ведомства добавила, что к Берлину официально по этому вопросу еще не обращались, однако не уточнила, будет ли Берлин против, если примеру Варшавы последуют другие страны Евросоюза.