Welt: ФРГ не собирается отправлять танки Leopard 2 на Украину

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Леопард 2 — немецкий основной танк

Канцлер ФРГ Олаф Шольц вряд ли изменит свою первоначальную позицию и согласится отправить на Украину боевые танки Leopard 2, сообщила газета Die Welt со ссылкой на источники в украинских правительственных кругах. Вопрос о поставке немецких танков на Украину Шольц обсуждал на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Издание сообщило, что глава германского кабмина в ходе дискуссии не давал конкретных обещаний. По данным журналистов, у него «не было никакой готовности» менять нынешнюю позицию и одобрить отправку наступательного вооружения.

При этом Украина, по данным Die Welt, с апреля имеет предложение от оборонного концерна Krauss-Maffei Wegmann на покупку 100 единиц Leopard 2 в течение пяти с половиной лет. Стоимость возможной сделки оценивается в €1,5 млрд, но для поставок все равно нужно одобрение Берлина.

4 сентября Олаф Шольц заявил, что Германия не будет поставлять Киеву оружие без координации cо своими союзниками. Он добавил, что страна наряду с Великобританией и США предоставляют Киеву реактивные системы залпового огня. При этом ФРГ сотрудничает с Нидерландами в поставках гаубиц.

Месяц назад, 4 августа, в немецком Кёльне прошли массовые митинги против поставок оружия на Украину. Уличное шествие началось от Кёльнского собора. Также среди главных требований протестующих были отмена санкций против РФ и введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».