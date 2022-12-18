Welt: Европе грозит торговая война с США Welt: ответ ЕС на американский закон IRA грозит торговой войной союзников

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Ответные меры, которые может принять Евросоюза на принятый в США закон о снижении инфляции (IRA), может привести к торговой войне между близкими союзникам. В Европе готовятся ответить на «крупномасштабное промышленно-политическое наступление» президента США Джо Байдена, сообщает Die Welt.

Автор публикации Тобиас Кайзер рассказал, что ответные меры обсуждались на саммите ЕС самыми влиятельными политиками Европы. По его мнению, победа сторонников «жесткой линии», в числе которых значится Франция, приведет к угрозе «трансатлантической гонки субсидий», усилится европейский протекционизм. Интервенционизм Евросоюза, как считает Кайзер, станут финансировать, увеличивая его общий долг.

Это взрывоопасная смесь. Франция, в частности, настаивает на решительном европейском ответе, — считает журналист.

Он указал на то, что среди мер реагирования Европы обсуждается даже «немыслимые ранее» правило «Покупай европейское» для субсидий и государственных закупок.

Ранее американский инвестор Джим Роджерс заявил, что напряженность между США и Европой будет расти на фоне экономических проблем ЕС. Причиной будет новый американский закон об инфляции и климате (IRA). Он добавил, что недовольны многие европейцы, которые не знают, почему они должны страдать.