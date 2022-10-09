Welt: ЕС планирует обучить около 15 тысяч солдат ВСУ

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Евросоюз планирует обучить около 15 тысяч солдат ВСУ на территории стран Европы, сообщает Die Welt. Журналисты газеты ознакомились с внутренней концепцией миссии ЕС, в которой также говорится о том, что Брюссель планирует выделить миллиардные суммы в рамках военной помощи Киеву. Уточняется, что Германия в этом вопросе играет особую роль.

Мы получили внутреннюю концепцию учебной миссии ЕС по обучению около 15 тысяч украинских солдат на территории Европы. Кроме того, Брюссель хочет выделить дополнительные миллиарды для поставок оружия, — сказано в тексте статьи.

Помимо этого, немецкие журналисты отметили, что государства — члены Евросоюза договорились о начале обучения солдат ВСУ «после ожесточенных споров». Мандат миссии рассчитан на два года.

Министры иностранных дел ЕС официально одобрят решение на встрече в Люксембурге в середине октября. К следующей зиме обучение пройдут до 15 тысяч украинцев, а позднее их число может значительно увеличиться, — уточнили в материале.

Газета также сообщает, что ранее Киев обратился к Евросоюзу, запросив подготовку девяти бригад военнослужащих, каждая из которых может насчитывать до 5000 человек.

Spiegel ранее сообщил, что лидеры стран — членов Евросоюза договорились о том, что за пределами Украины будут подготовлены до 15 тысяч солдат ВСУ. По информации журнала, около трех тысяч украинских военных пройдут специальную тактико-боевую подготовку и курсы инженеров.