Watson: Швейцария присоединится к визовым ограничениям для россиян

Решение ЕС о приостановке действия договора об упрощенном визовом режиме с Россией, вероятно, окажется обязательным и для Швейцарии. Берну придется поддержать эти ограничения, сообщает издание Watson.

Швейцария как ассоциированный член Шенгенского пространства ориентируется на гармонизацию визовой политики в странах Шенгена, — пояснили изданию в Государственном секретариате по вопросам миграции (SEM).

В издании напомнили, что прежде Швейцария поддерживала ЕС в визовом вопросе. Так, в феврале она вслед за ЕС ограничила въезд для чиновников и бизнесменов из России. С начала 2022 года Берн выдал россиянам почти семь тысяч шенгенских виз.

Ранее стало известно, что с 12 сентября перестанет действовать упрощенный визовый режим с Россией, такое решение в ЕС утвердили 9 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на это заявил, что Москва считает введение ответных визовых ограничений для стран Евросоюза нецелесообразным шагом.