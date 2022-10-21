Washington Post: ВСУ сообщили о проблемах с системами ПВО Washington Post: ВСУ сообщили о проблемах с имеющимися системами ПВО и дефиците ракет

Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина столкнулась с проблемами касательно систем ПВО, стоящих на вооружении ВСУ, а также с нехваткой ракет для них, приводит The Washington Post слова руководителя подготовки украинских войск ПВО Дениса Смажного. Отмечается, что Киев использует советские системы противовоздушной обороны, настаивая на поставках более современных средств ракетной защиты, таких как NASAMS или IRIS-T немецкого производства, для закрытия «брешей в зоне покрытия».

Нам необходимо заменить наши старые системы, потому что в скором времени они просто не смогут справляться с угрозами. И у нас заканчиваются ракеты, — заявил Смажный.

Ранее ТАСС со ссылкой на неназванного чиновника Пентагона сообщил, что американские власти рассчитывают в ближайшие недели передать Украине первые зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Чиновник добавил, что Вашингтон уже передал Киеву большое количество разных средств ПВО, включая более 1,4 тысячи переносных ракетных комплексов Stinger.

На прошлой неделе Германия передала Киеву первую из четырех обещанных систему ПВО IRIS-T SLM. Еще три единицы такой боевой техники ВСУ должны получить от Берлина в следующем году.

По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, ожидается пакет военной помощи от Испании. В него будут включены несколько систем ПВО Hawk.