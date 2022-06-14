WP: ПТРК «Джавелин» неэффективны на Украине из-за отсутствия техподдержки

Фото: The U.S. Army/flickr.com

ПТРК «Джавелин», поставляемые США на Украину, теряют эффективность из-за полнoго отсутствия технической поддержки, пишет Washington Post со ссылкой на ветеранов американской армии. По его словам, эти комплексы гораздо сложнее в использовании, чeм другие виды переносных ракет — для их работы требуются батареи и аргоновый охлаждающий агент, а в комплект поcтавки входит 258-страничный мануал.

Один из ветеранов, инструктор-волонтер Марк Хейворд рассказал о «Джавелинах», считавшихся сломанными, пока не выяснилось, что причина их нерабочего состояния — Google Translate, с помощью которого украинские солдаты были вынуждены переводить нелокализованную инструкцию пользователя. Неточный перевод приводил к сбоям в работе комплекса.

По словам пленного командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Владимира Баранюка, ракетный комплекс «Джавелин» бесполезен в городских боях. Украинским морпехам не удалось сделать ни одного пуска, потому что в процессе постоянно «что-то мешало».

Позже военнопленный ВСУ рассказал о том, что поставляемое странами Запада вооружение, такое как ПТРК «Джавелин» и гранатомёты NLAW, часто оказывалось просроченным и давало осечки. По его мнению, военная помощь США «слишком перехвалена», поскольку большинство снарядов разрывается в воздухе, не долетая до цели.