Washington Post: европейцы начали воровать дефицитные дрова Washington Post: европейцы начали воровать дефицитные дрова в преддверии зимы

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Европейцы по мере приближения зимы все больше впадают в отчаяние, в ряде регионов наблюдается нехватка дров и их воровство, пишет Washington Post. Сообщается, что бревна крадут прямо с платформ грузовиков, а в Сети появляются поддельные сайты, на которых мошенники торгуют несуществующими дровами.

В Польше чиновники уже рассматривают возможность раздачи многоразовых противодымных масок, поскольку, вполне вероятно, зимой полякам придется жечь мусор, чтобы согреться, — сказано в материале.

Одной из наиболее пострадавших стран оказалась Германия, где сумма счета за электроэнергию в августе выросла на 70%: как рассказал один из местных пенсионеров, после уплаты счетов за свет и тепло у него будет оставаться всего около €365 на питание, лекарства и проезд. Одновременно резко вырос спрос на услуги трубочистов, поскольку немцы озаботились обслуживанием и восстановлением дровяных печей.

По словам аналитика Кристофа Буттервегге, к зиме многие немецкие домохозяйства будут отдавать 20–30% своих доходов на оплату электричества, что подстегнет рост уровня энергетической бедности. В итоге многим придется экономить на еде, средствах личной гигиены или зимней обуви.

Ранее сайт по поиску дров заработал в Молдавии: дрова стали дефицитом в стране из-за возросшей цены на газ. На сайте можно найти информацию о том, для кого доступна покупка дров, в каком количестве, и места продажи древесины. Кроме этого, у портала есть своя горячая линия, по которой граждане страны могут задать интересующие их вопросы о покупке дров и в том числе «сообщить о незаконных вырубках леса или других нарушениях, наблюдаемых при распределении древесины».