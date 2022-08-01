WarGonzo: ВСУ уходят из Соледара WarGonzo: украинские военные отступают из Соледара, за который велись интенсивные бои

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Украинские военные начали отступать из Соледара, за который в последние дни велись интенсивные бои, пишет WarGonzo со ссылкой на источник. По данным портала, ВСУ пытаются передислоцироваться в ближайшие города: Краматорск, Часов Яр и Константиновку.

ВСУ начали отступление из Соледара в направлении городов Часов Яр, Краматорск, Константиновка. Отступая, украинские националисты стараются нанести максимальное огневое поражение гражданской инфраструктуре оставленных населенных пунктов, — говорится в публикации.

Также отмечается, что в настоящий момент российские войска пытаются взять укрепрайоны ВСУ вблизи Соледара и окружить город. По позициям ВСУ наносят удары авиация, артиллерия и реактивные системы залпового огня.

Ранее штаб теробороны ДНР сообщил, что в ходе спецоперации на Украине войска России, Донецкой и Луганской народных республик взяли под контроль 263 населенных пункта. В частности, военные заняли Криничное и продолжают наступление.

Также в ДНР сообщили, что в результате атак ВСУ погиб один человек, еще 10 было ранено. Были повреждены 50 домостроений и семь объектов гражданской инфраструктуры. Общее количество примененных украинскими военными боеприпасов составило 513 единиц.