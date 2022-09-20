Wargonzo: ВСУ атаковали Красный Лиман с двух направлений

Фото: Министерство обороны Украины

Telegram-канал Wargonzo сообщил, что ВСУ усилили огневое давление на Красный Лиман. Город атакуют сразу с двух направлений. Минобороны не подтверждало данную информацию.

ВСУ снова приступили к штурму Лимана с двух направлений — с запада и северо-запада. <...> Держимся и бьёмся изо всех сил, — сказано в сообщении.

Ранее ВС России начали перебрасывать резервные войска в Красный Лиман Донецкой области, куда ВСУ стали дислоцировать бронетехнику и иностранных наемников. Сообщалось, что украинская армия пытается прорвать оборону войск России в городе.

До этого военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что подразделение союзных сил «Барс-16», известное как отряд «Кубань», ведет бой на подступах к городу Красный Лиман в Донецкой области. По информации военкора, которой он поделился в своем Telegram-канале, ВСУ штурмуют позиции ВС РФ и союзных войск. Журналист уточнил, что военнослужащим удается сдерживать натиск, им оказывают огневую поддержку артиллеристы.