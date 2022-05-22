Wargonzo: в Павлоград прибыли два батальона польской пехоты

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Два батальона польских пехотинцев прибыли в Павлоград в Днепропетровской области, сообщает Telegram-канал Wargonzo со ссылкой на источник в Днепре. Каждый батальон снабжен четырьмя противотанковыми буксируемыми пушками «Рапира», бронетранспортерами и военной техникой производства США.

По нашим данным, два батальона польской пехоты выдвинулись накануне из Киева и уже добрались до Павлограда. В каждом батальоне имеются по четыре противотанковые пушки «Рапира», БТРы и американские броневики, — сказано в сообщении.

По данным Wargonzo, польских пехотинцев готовят к дальнейшей переброске на Авдеевский фронт.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России установит обстоятельства преступлений, совершённых украинскими националистами и наёмниками из Польши в городе Попасная Луганской Народной Республики. Расследование будет проводиться на основании заявлений местных жителей о том, что националисты силой удерживали их в городе, размещали в жилых домах огневые позиции и снайперов на крышах.

Кроме того, они стреляли под ноги людям, шедшим за водой, в результате чего один человек погиб.