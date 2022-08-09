Взятый в плен на «Азовстали» участник «Медведи SS» умер в СИЗО ТАСС: взятый в плен на «Азовстали» участник «Медведи SS» умер в СИЗО ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участник украинской группировки «Медведи SS», взятой в плен на заводе «Азовсталь», умер в одном из следственных изоляторов Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил источник ТАСС. Он уточнил, что причиной смерти стали наркотики, которые мужчина употреблял до нахождения в СИЗО. Предполагается, что они спровоцировали осложнения хронических заболеваний.

Неонацист умер в следственном изоляторе республики до окончания расследования уголовного дела в отношении всех обвиняемых и передачи их дела в суд, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в отношении мужчины прекратят уголовное преследование по нереабилитирующим основаниям даже в том случае, если следствие предъявит ему обвинение. Собеседник подчеркнул, что при необходимости первичные показания умершего учтут и примут во внимание для квалификации действий остальных участников группировки «Медведи SS».

Верховный суд ДНР уже провел прения сторон, а на этой неделе должен огласить приговор. Гособвинение запросило для всех подсудимых смертную казнь.

Предполагается, что жертвами группировки «Медведи SS» стали более 100 человек. Ее членам предъявили обвинение по четырем статьям УК.