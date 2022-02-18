Взрывы в Луганске не повлияли на транзит газа через Украину

Инцидент с газопроводом в ночь на субботу, 19 февраля, в Луганске не повлиял на работу ГТС Украины. Об этом сообщили ТАСС в компании «Оператор ГТС Украины». Там заявили, что компания продолжает выполнять свои транзитные обязательства.

Учитывая многочисленные сообщения в СМИ о взрыве газопровода в Луганской области, сообщаем, что транзит газа через временно оккупированную территорию не происходит, — говорится в Тelegram-канале компании.

Там также добавили, что транзит происходит в обычном режиме.

Ранее сообщалось о двух взрывах, которые произошли в Луганске в ночь на 19 февраля. Первый случился в районе посёлка Малая Вергунка в черте города. В результате происшествия загорелся газопровод. В настоящий момент пожар там практически потушен.

Второй произошёл спустя непродолжительное время в Каменнобродском районе города. По имеющимся данным, там взорвалась газовая заправка.