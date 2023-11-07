Взрывы сотрясли Кривой Рог второй раз за день В Кривом Роге второй раз за день прогремели взрывы

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Кривой Рог второй раз за день сотрясли взрывы, сообщило украинское издание «Зеркало недели». О первом взрыве в городе местные СМИ сообщали около 10:00.

Перед сообщениями о первом взрыве в Кривом Роге в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины была объявлена воздушная тревога. На момент публикации предупреждения также действуют в Сумской и Черкасской областях, согласно данным украинского ресурса оповещения населения.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что украинские противоракеты часто падают на жилые дома в связи с расположением установок ПВО ВСУ в городской черте. По его словам, Киев всегда пытался выдать подобные инциденты за попытки российских войск ударить по жилым и социальным объектам, но впоследствии на кадрах с места было видно части украинских ракет С-300.

6 ноября украинские СМИ сообщали о взрыве в Николаевской области на юге Украины, конкретное место не уточнялось. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

5 ноября глава подконтрольной Киеву администрации Херсона Роман Мрочко сообщал о серии взрывов в прибрежных районах города. Местные СМИ также писали, что в ряде районов Херсона пропал свет.