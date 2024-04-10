Стало известно о взрывах на юге Украины «Общественное»: в Николаевской области Украины слышны взрывы

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Ночью в Николаевской области на юге Украины были слышны взрывы, сообщило издание «Общественное». Детали происходящего не раскрываются. До этого в регионе была объявлена воздушная тревога.

Глава областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале сообщил, что объект энергетической инфраструктуры был поврежден в ночь на среду в Николаевской области в результате взрывов.

Ночью поврежден объект энергетической инфраструктуры в Николаевском районе. Введены аварийные отключения, ведутся работы по восстановлению, — написал он.

Ранее, в ночь на 7 апреля, инфраструктурные и военные объекты на территории Украины вновь подверглись массированному удару. Местные СМИ со ссылкой на жителей сообщали, что загорелся нефтеперерабатывающий завод, а также была поражена электроподстанция. Координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев рассказал, что в районе аэропорта Харькова была уничтожена система ПВО неизвестного типа.

До этого серия взрывов прозвучала в Харькове. Местные паблики заметили, что было две серии хлопков — два громких прилета и четыре потише. По некоторым данным, в Харькове был поражен склад оружия. Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях Украины.