Взрывы слышны в Харьковской и Днепропетровской областях «Украина.ру»: «Герани» атакуют Киевскую и Кировоградскую области

Фото: ГСЧС Украины

Украинские информационные ресурсы сообщают о мощных взрывах в Харьковской и Днепропетровской областях. Telegram-канал «Харьков Life» предупреждал о небезопасной обстановке в Богодуховском районе, поселке Казачья Лопань, Солоницевке и в городе Дергачи. Местных жителей просили уйти в укрытия и не подходить к окнам.

По данным портала «Украина.ру», прилеты дронов «Герань» зафиксированы над Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской и Одесской областями. Также сообщается, что беспилотники долетели до Киевской области.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что российские военнослужащие сбили вертолет ВСУ с десантом на борту в зоне проведения военной операции на Украине. По его словам, предположительно, был уничтожен UH-60 Black Hawk («Черный ястреб») американского производства и Ми-8.

Также ВС России пресекли атаки и все попытки диверсионно-разведывательных групп ВСУ проникнуть на территорию Белгородской области, сообщали в Минобороны России. По данным ведомства, российские войска нанесли огневое поражение украинским группировкам в районе села Козинка.