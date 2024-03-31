Взрывы раздались в Харькове «Общественное»: несколько взрывов прогремели в Харькове

Фото: t.me/dsns_telegram

Еще один взрыв прогремел в Харькове на востоке Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил местный телеканал «Общественное». Кроме того, по информации издания «Страна.ua», взрыв раздался на территории Харьковской области. Над местом происшествия поднялся столб дыма.

В Харькове слышны взрывы, — говорится в публикации телеканала.

Информацию о взрыве в Харькове подтвердил глава города Игорь Терехов в Telegram-канале. По его словам, в городе «громко», других подробностей мэр не привел.

В Харькове громко! Оставайтесь в укрытиях! — написал Терехов.

Ранее украинские средства массовой информации сообщали, что в городе Стрый Львовской области прогремели пять взрывов в ночь на воскресенье, 31 марта. Позднее эту информацию подтвердили в правительстве региона. Кроме того, воздушную тревогу объявляли во Львовской области.

До этого силы обороны юга Вооруженных сил Украины сообщали о пожаре на объекте энергетики в Одесской области на юге Украины после взрывов. Возгорание привело к отключению света в нескольких населенных пунктах региона. На территории Одесской области также звучали сирены воздушной тревоги.